Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге четверо сотрудников детского сада «Детство» понесли дисциплинарные наказания за травмирование трёхлетней воспитанницы. Прокуратура завершила проверку по факту инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

rkit Снег. Крыша

Напомним, 1 апреля на девочку с кровли упали снег и два деревянных бруска. В этот момент ребёнок выходил из здания филиала учреждения вместе со своей матерью. Девочку доставили в больницу, где диагностировали ушиб мягких тканей головы. Госпитализация ей не потребовалась.

В итоге выговоры получили заведующая филиалом и дворник. Зам. директора по административно-хозяйственной части и заведующая хозяйством филиала получили по замечанию.