Астана, 15 апреля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Объем выполненных строительных работ в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года в денежном выражении составил 403,7 млрд тенге ($1,06 млн), что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

За отчетный период на строительство жилья было направлено 240,1 млрд тенге ($633 млн), что на 12,9% больше, чем годом ранее. Основным источником финансирования жилищного строительства являются собственные средства застройщиков.

В январе-марте 2019 года в эксплуатацию было сдано 2,74 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками — 1,56 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что в республике в 2019 году планируется построить более 13 млн кв. метров жилья. По его словам, в эксплуатацию планируется сдать на 4,8% жилья больше, чем в 2018 году.

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