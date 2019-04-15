Куньмин, Китай, 15 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков во время трансграничного рейда против контрабандистов, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

the3cats Наркотики

У подозреваемых было изъято 15 кг героина. Четверо были арестованы по подозрению в продаже наркотиков в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции Юньнань 7 апреля. В их машине было найдено героина общим весом 15,52 кг.

При помощи полиции провинции Ганьсу были задержаны еще двое подозреваемых в Линься-Хуэйском автономном округе двумя днями позже. Полиция провинции Юньнань инициировало дальнейшее расследование дела.

Напомним, что китайская провинция Юньнань является своего рода форпостом Китая в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поскольку она граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая недавно было изъято 144,5 кг наркотиков, включая героин и метамфетамин.