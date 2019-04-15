Вашингтон, 15 апреля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook и сервис YouTube заблокировали рекламу игру Weedcraft Inc, которая представляет собой симулятор бизнеса по выращиванию и продаже марихуаны. Об этом апреля сообщил портал New Game Network.

(сс) Simon Facebook

Представитель компании-издателя игры Devolver Digital в опубликованном заявлении обратил внимание пользователей сети на то, что в основу игры легла идея ведения законного бизнеса по выращиванию легального вида растения.

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Напомним, разработкой Weedcraft Inc занималась польская студия Vile Monarch. Игра вышла на платформе ПК в версиях для Windows и macOS.