Москва, 15 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. «Ростелеком», работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2, протестировал технологию eSim, которая позволяет отказаться от физической SIM-карты. Об этом сообщают «Ведомости».

(сс) Mimzy Разговор по телефону

Как рассказал директор проектного офиса MVNO «Ростелекома» Алексей Чернецов, тесты прошли успешно: настройки профиля оператора удалось дистанционно передать на смартфон. Коммерческий запуск eSim будет возможен после того, как власти утвердят правила оказания этой услуги. После этого «Ростелеком» проведет конкурс на выбор поставщика решения для eSim.

В Tele 2 также успешно протестировали новую технологию. Как отметил представитель компании, у них есть готовое технологическое решение, которое оператор сможет вскоре предложить клиентам. Оно отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи.

Внутреннее тестирование eSim начал также виртуальный оператор «Сбербанк-телеком» — «Сбермобайл». МТС сейчас проверяет работу технологии в сегменте интернета вещей. Готовится к тестированию технологии «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а «МегаФон» пока только изучает возможность тестирования eSIM.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Минкомсвязи РФ выступило с идеей реализовать в России технологию виртуальных сим-карт. Благодаря ей абоненту не нужно будет посещать офис провайдера для получения сим-карты. Однако против eSim выступила ФСБ, а также провайдеры МТС, «МегаФон» и «Билайн». Операторы опасаются обострения конкуренции и сокращения выручки. А в ФСБ считают, что в случае внедрения eSim возникнут сложности с применением в виртуальных сим-картах отечественной криптографии.