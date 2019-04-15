Москва, 15 апреля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко, конечно, понимает, что риск поражения достаточно велик, и готовит себе отступные варианты, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Олег Дубина Петр Порошенко

Но Порошенко не говорит о главном риске для себя — его наследие будет подвергнуто ревизии и, возможно, как и предыдущим президентам Украины, ему придется пройти через уголовное преследование.

«Порошенко говорит, что выиграет выборы президента Украины, но думает, что проиграет», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского