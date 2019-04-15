Москва, 15 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему», организованная Дальневосточным федеральным университетом и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), объединила 31,5 тыс. школьников из 84 регионов России, сообщает 15 апреля пресс-служба АРЧК ДВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Целью олимпиады «Ближе к Дальнему» является популяризация образа Дальнего Востока», — пояснил заместитель генерального директора агентства Александр Логунов.

По его словам, этот образовательный проект позволит привлечь российскую молодёжь в динамично развивающийся федеральный округ, который сегодня предлагает широкий спектр возможностей для самореализации.

Олимпиада проходит с декабря 2018 года по май 2019 и включает в себя три тура: два в онлайн-формате, и третий — финальный — пройдёт очно в кампусе ДВФУ на острове Русском. Школьники, успешно прошедшие отборочный этап, смогут приступить к решению задач второго тура — он проходит с 12 апреля по 9 мая 2019 года. Три победителя и три призера будут награждены дипломами, а все участники получат сертификаты. Параллельно отборочный тур олимпиады проходит также для учеников 10−11-х классов.