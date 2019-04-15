Вашингтон, 15 апреля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. 14 апреля в США стартовал финальный сезон культового сериала «Игра престолов», что дало возможность оппозиционному конгрессмену Дэвиду Сициллайну высказать свою антитрамповскую позицию. На своей странице в твиттере американский законодатель пишет:

Цитата со страницы Дэвида Сициллайна в Twitter Сделаем снова великой Америку... Или Вестерос?

«Что общего у Дональда Трампа и Серсеи Ланнистер? Они борются только за своих друзей и за свои особенные интересы, а не за людей».

К сообщению Сициллайн приложил фото героини сериала в красной кепке, обыгрывающей лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа — «Сделаем Вестерос снова великим».

По рейтингу агентства Bloomberg, семейство Ланнистеров занимает второе место в списке самых богатых домов «Игры престолов». Ланнистеры уступают только дому Таргариенов.

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