Барнаул, 15 апреля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Освобождение от уплаты НДФЛ граждан России, заработная плата которых после вычета этого налога составит ниже прожиточного минимума, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал «вполне логичной схемой». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту инициативу, обсуждаемую сейчас в Российском правительстве, он пояснил:

(сс) kenteegardin Налоги

«В этом предложении ничего необычного нет. В 90-е годы существовал порог 20 тысяч в год, который не облагался налогом. И тогда же была еще система, стимулирующая раскрывать свои доходы и расходы гражданам. Так, например, делалось исчисление налогов при покупке квартиры. Поэтому я сам, на своем личном опыте помню, как, сменив квартиру в 2000 году, я три года собирал справки о своих доходах и получал вычеты по налогу НДФЛ. Квартира тем самым мне обошлась заметно дешевле. Но в то время доходы ниже 20 тыс. рублей не облагались НДФЛ. Поэтому идея «необлагаемого минимума доходов» — это вполне логичная схема, но она должна вписываться в целую систему, мотивирующую граждан не скрывать свои доходы».

Напомним, ранее о том, что граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ, сообщили «Известия» со ссылкой на аппарат российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Если документ будет принят, то в соответствии с генеральным соглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018−2020 годы, критерием низкого достатка станут доходы, которые после вычета НДФЛ окажутся ниже прожиточного минимума (менее 13 тыс. руб).