Вашингтон, 15 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Предвыборному штабу президента США Дональда Трампа удалось собрать пожертвований на 30,3 миллиона долларов за первые четыре месяца текущего года, сообщает Fox News 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным телеканала, основной опорой Трампа в президентской гонке на данном этапе выступают частные лица малого и среднего достатка — 99% всех пожертвований составляют менее 200 долларов, а среднее значение — 34 доллара 26 центов. В сумме с имевшимися на конец прошлого года средствами, на данный момент предвыборный штаб главы Белого дома располагает 40,8 миллионов долларов. Еще 45,8 миллионов накоплено центральным аппаратом Республиканской партии.

Эти деньги Трамп сможет использовать после процедуры праймериз, когда он официально станет кандидатом в президенты от республиканцев.

На данный момент успехи Трампа в сборе средств существенно превышают достижения других кандидатов. Так, наиболее успешный в плане сбора денег кандидат от демократов Берни Сандерс собрал 18 миллионов долларов, а опережающая его по рейтингам, но отставшая по сбору пожертвований Камала Харрис — 12 миллионов.