Киев, 15 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Жители Украины задолжали за электричество 6,1 млрд гривен или более $227 млн, сообщило 14 апреля информационное агентство «УНН» со ссылкой на данные Госстата Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

При этом, долг за теплоснабжение на конец февраля составлял 33 млрд гривен, что в 5,4 раза больше, чем долг за электричество.

Всего, по данным Госстата, ежемесячно суммарный долг жителей Украины за коммунальные услуги растёт на 7 млрд гривен или $260 млн.

В феврале 2019 года долги за отопление и водоснабжение на Украине выросли на 10% по сравнению с январём.

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