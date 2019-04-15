Москва, 15 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. По итогам торгов 12 апреля рубль подорожал на четверть процента к доллару, а за неделю вырос на 1%. Пара доллар/рубль обновила минимум на отметке 64,08 руб., хотя закрылась немногим выше этого уровня, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На минувшей неделе у российской валюты была серьезная поддержка. Прежде всего, это ралли на рынке нефти, где ключевым фактором роста стало обострение обстановки в Ливии. Также сказался общий позитивный настрой активов развивающихся рынков, во многом за счет того, что ФРС и ЕЦБ подтвердили свой голубиный настрой. Отношение инвесторов к риску тоже выглядит неплохо, что давит на доллар и одновременно поддерживает рубль», — пояснил эксперт.

На этой неделе российская валюта может попытаться укрепить свои позиции благодаря началу налогового периода и улучшения рисковых настроений, которое наблюдается на утренних торгах 15 апреля за счет роста оптимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем.

«Важным днем для рубля станет 17 апреля, когда в Вене начнется заседание ОПЕК+. Скорее всего, сославшись на ситуацию в Ливии, производители укажут на риск дальнейшего сокращения мирового предложения, что способно подтолкнуть цены на нефть к дальнейшему росту и придать дополнительные силы рублю», — полагает Николаев.

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