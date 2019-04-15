Москва, 15 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Самой любимой композицией в исполнении народной артистки СССР Аллы Пугачёвой жители России назвали «Миллион алых роз», это следует из опроса, проведенного исследовательской площадкой Research@mail.ru в преддверии 70-летнего юбилея певицы.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969 Миллион алых роз

Так, за песню «Миллион алых роз» проголосовали 19% респондентов. Далее идут композиции «Позови меня с собой» (18%), «Этот мир придуман не нами» (15,5%), «Любовь, похожая на сон» (15%) и «Айсберг» (14%).

В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек в возрасте старше 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитая советская и российская певица отметит свой юбилей масштабным концертом в Кремлевском дворце в Москве 17 апреля. В программу сольного выступления войдут всего 3−4 знаменитых хита, остальные композиции будут новыми.

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