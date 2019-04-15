Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В России из-за острого ощущения несправедливости в 3,8 раза повысилась вероятность протестного голосования на выборах разных уровней. Об этом на конференции «Гражданское общество и общественные интересы» в Екатеринбурге заявил директор по стратегическому развитию Всероссийского центра по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

Из-за резкой актуализации «ценностных регуляторов» россияне острее воспринимают несправедливость. Справедливой ощущается только приватная сфера (взаимоотношения в семьях и с друзьями), тогда как сфера социальных услуг, политики, трудовых отношений и социальная сфера ощущаются как «проблемные».

В политике считываемое нарушение ценностного регулятора увеличилось в 2,4 раза, в сфере трудовых отношений — в 1,7 раз, в сфере социального обеспечения — в 1,6 раз, в здравоохранении — в 1,4 раза, в сфере ЖКХ — в 1,4 раза, при взаимодействии с госслужащими — в 1,2 раза, полагает эксперт.

Из-за данных предпосылок в 6,8 раз повышается вероятность неодобрения власти, в 3,8 раз — вероятность протестного голосования и в 1,2 раза — вероятность неучастия в выборах, считает эксперт.

Напомним, 12 апреля 2019 года член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин заявил, что в российском обществе растут нетерпение и запрос на перемены. Также у граждан повысилась нравственно-этическая требовательность к действиям власти, подчеркнул эксперт.