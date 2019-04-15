Москва, 15 апреля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Юлия Брызгалова родилась и выросла в городе Навашино Нижегородской области и после окончания университета хочет вернуться на родину, чтобы открыть частный детский сад.

Фото предоставлены пресс-службой олимпиады «Я – профессионал» Церемония награждения победителей олимпиады

С самого детства я была окружена детьми. У нас большая семья, много двоюродных братьев и племянников. Мне всегда нравилось общаться с малышней: как мне казалось, им со мной тоже. Кажется, в свои 17 лет я плохо представляла себе профессию педагога, но мой выбор точно нельзя назвать случайным. Учеба в университете показала, что педагогика — это серьезная наука со своими законами. То, что раньше у меня в общении с детьми получалось по наитию, сейчас получило свое объяснение. Очень здорово, когда на лекции преподаватели раскрывают тебе ту или иную педагогическую теорию, на семинарских занятиях ты предлагаешь те или иные педагогические методы, а позже на практике отрабатываешь их в детском коллективе. Получается целостная картина, отлаженный механизм и полное понимание того, как это работает!

Обучение в нашем университете насыщено практической работой: у нас может быть несколько педагогических практик в течение семестра, на которых мы моделируем проблемные ситуации и решаем их в соответствии с теми теоретическими заделами, которые освоили в университете. Я рассматриваю педагогику как междисциплинарное поле, на котором пересекаются возрастная, социальная и другие разделы психологии, умение выстраивать коммуникации с ребенком, родителем, коллегами и так далее. Самое важное, что я поняла — педагогика, как и любая наука, подчинена строгим законам, игнорирование которых обязательно приведет к ошибкам в воспитании.

Фото предоставлены пресс-службой олимпиады «Я – профессионал» Юлия Брызгалова

Мне очень лестно, что я оказалась одной из сильнейших в области дошкольной педагогики. Но заслуга в этом не только моя, но и преподавателей Нижегородского педагогического университета имени Кузьмы Минина, которые укрепили мою любовь к науке, детям, сформировали желание постоянно развиваться. В Нижнем Новгороде очень сильная педагогическая школа, поэтому уезжать в столичные вузы я не вижу никакого смысла. Я планирую после окончания магистратуры Мининского университета вернуться в Навашино, где, уверена, я буду востребована в дошкольном образовании.

Мой родной Навашино совсем небольшой городок. У нас проживает всего около 15 тысяч человек, и люди уезжают в Нижний Новгород и другие крупные города в том числе потому, что видят там больше перспектив для своих детей. Моя мечта — создать частное образовательное учреждение, в котором я могла бы реализовать все свои педагогические знания и умения. Я бы очень хотела, чтобы денежный приз стал первым взносом в пользу исполнения моей мечты.

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