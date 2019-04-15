Более трети граждан РФ хотят полететь в космос
Москва, 15 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Мечтали в детстве стать космонавтами 18% жителей России. 4% мечтают и сейчас. 75% граждан никогда не планировали покорять космические пространства. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Если бы представилась возможность бесплатно полететь в космос в качестве туриста, то согласились бы 33% российских граждан. Больше желающих среди мужчин (43%) и молодых людей (54%). У 65% нет такого желания.
Внимательно следят за новостями освоения космоса 31% респондентов. Полагают, что Россия будет лидером положения в космонавтике 53% участников опроса.
По мнению 35% опрошенных, Россия должна вести космические исследования самостоятельно, 53% выступают за совместную работу с другими странами.
Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 31 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, три мировые державы занимают передовые позиции в освоении космоса. Однако лидером является Россия (76%).
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