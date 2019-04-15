Москва, 15 апреля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании 15 апреля, реализовывать проект «Русал» будет совместно с холдингом Braidy Industries Inc.

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Уточняется, что площадка, выбранная для строительства завода, будет располагаться в непосредственной близости от производителей автозапчастей, что позволит минимизировать расходы на транспортировку готовой продукции. Проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год.

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США сняли санкции с «Русала», но не с Дерипаски

В новом заводе «Русал» получит 40% доли в обмен на вложенные инвестиции. Доля Braidy Industries составит 60%. После подписания договора о намерениях «Русал» и Braidy Industries планируют привлечение средств на финансовых рынках. Инвестиции в проект компания не раскрывает.

Ожидается, что юридически обязывающая документация по проекту будет подписана во втором квартале 2019 года, после того как будет принято окончательное решение о реализации проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах против России. В числе компаний и граждан, попавших под санкции, оказались компании «Русал», En+ и «Евросибэнерго» и их владелец Олег Дерипаска.

В конце января 2019 года минфин США снял санкционные ограничения с компаний российского олигарха Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Евросибэнерго». В то же время в отношении самого предпринимателя ограничительные меры продолжают действовать.