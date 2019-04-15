Киев, 15 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к провайдеру спутникового телевидения Viasat с требованием запретить доступ украинских абонентов к российским телеканалам. Об этом 12 апреля заявил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из сериала «Наша Russia». ТНТ. с 2006 года Перед телевизором

«Мы официально обратились к провайдеру программной услуги «Viasat» с информацией о том, что другие участники рынка обычно ограничивают доступ своих абонентов к запрещённым российским телеканалам. Поэтому надеемся, что Viasat (ООО «Вижн ТВ»), которое соблюдает букву закона и не ретранслирует российские телеканалы, всё же рассмотрит возможность ограничения свободного доступа своих абонентов к российским каналам со своего оборудования», — рассказал он.

Чиновник отметил, что Viasat предоставил возможность пользователям своего оборудования смотреть телеканалы «ТНТ», «СТС», «РТР-Планета», «Россия 24», «НТВ МИР», «8 ТВ» и «Первый канал. Всемирная сеть». По его мнению, эти телеканалы «отрицают территориальную целостность Украины» и занимаются «пропагандой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля СБУ «провела беседу» с владельцами одного из ресторанов города Новгород-Северский, которые транслировали в заведении «запрещённые» российские телеканалы.

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