Киев, 15 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Плакаты с изображением президента Украины Петра Порошенко, который «уходит в никуда», нарушают закон и будут демонтированы, заявил 14 апреля представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, сообщило издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«По предварительной проверке, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства. Она не содержит информации об учреждении, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов», — рассказал он.

Подобное правонарушение наказывается штрафом, налагаемым на лиц, которые разместили рекламу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в нескольких городах Украины появились плакаты, оформленные в цветовой гамме избирательной кампании Петра Порошенко. На них изображён затылок человека, похожего на Порошенко, и слово «Конец».

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