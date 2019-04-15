Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. По посёлкам Олюторского района Камчатского края в выходные дни прогуливался белый медведь. Специалисты утверждают, что визит хищника на полуостров — большая редкость, передает корреспондент ИА REGNUM.

Д. Банин Белый медведь с легкостью преодолевает водные преграды, ЗФИ

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«Сначала мишка вышел к рыбакам. Они находились в бухте Скрытой Олюторского залива. Хищник подошел к ним на расстояние метров в 200, они успели снять его на видео из машины. Затем медведь переплыл бухту на сторону поселка Корф. Там его видели в районе складов ГСМ. Это метров 500 от аэропорта. Потом он уплыл в море и никто его больше не видел», — цитирует замглавы Олюторского района Светлану ГубаревуИА Кам 24.

По словам специалистов Камчатского агентства лесного и охотничьего хозяйства, появление белого медведя на Камчатке — большая редкость. Обитают они, преимущественно, на Чукотке, причём, Чукотская популяция белых медведей считается крупнейшей в мире. На Камчатку они забредают только в очень морозные зимы — приплывают на дрейфующих льдинах. Кормовая база Камчатки белым медведям не подходит, на полуострове они могут погибнуть.

Белый или полярный медведь — самый крупный сухопутный хищник планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии угрожают волки. Стаи хищников наносят вред сельскому хозяйству. Для борьбы с ними нужны снегоходы и бензин, но ни того, ни другого нет у якутских охотников.