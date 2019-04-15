Цзюцюань, Китай, 15 апреля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Последняя в Китае мягкопанцирная черепаха женского пола вида Рафетус Свайно умерла в результате искусственного осеменения в зоопарке города Сучжоу провинции Цзянсу. Теперь таких черепах осталось всего три в мире, сообщает 14 апреля газета China Daily.

John Edward Gray Черепаха Янцзы.

Международная команда исследователей провела пятую процедуру искусственного осеменения черепахи 12 апреля, однако животное не перенесло процедуру, даже несмотря на то, что исследователи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Смерть черепахи, которой, предположительно, было 90 лет от роду, стала серьезной утратой для зоопарка. Теперь там остался только самец, которому уже более 100 лет. Таким образом, только три черепахи этого вида осталось в мире. Одна — в зоопарке Сучжоу и две в столице Вьетнама Ханое.

Рафетус Свайно является одной из самых редких пресноводных черепах в мире и одной из 50, наиболее близко находящихся к грани вымирания. Черепаха изначально обитала в китайских провинциях Юньнань, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян и на севере Вьетнама. До недавнего времени считалось, что за пределами зоопарков, в дикой природе этих черепах больше не осталось, однако поступают известия от исследователей, что все же была замечена еще одна черепаха этого вида во Вьетнаме.