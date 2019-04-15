Париж, 15 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос о миграции, глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что она на одной стороне с крайне правым министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, передает BFM TV.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

«Я считаю, как и Маттео Сальвини, что мы должны остановить миграцию, и я совершенно против насильственного переселения мигрантов в страны, которые не хотят их принять», — заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, добавив, что «нужно защищать национальные границы».

По словам Марин Ле Пен, «мигранты, как и ветряные турбины, все согласны с тем, что они есть, но никто не хочет, чтобы они были рядом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что Париж готов принять часть мигрантов, застрявших на корабле неправительственной организации Sea Eye у берегов Мальты.