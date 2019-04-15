Бухарест, 15 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Сборная России по греко-римской борьбе выиграла чемпионат Европы, который прошёл в Бухаресте.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

Российские борцы завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Благодаря этому сборная России заняла первое место в очковом и медальном зачётах.

В составе российской команды чемпионами Европы стали Виталий Кабалоев, Степан Марянян, Абуязид Манцигов, Муса Евлоев и Роман Власов. Серебряную награду выиграл Сергей Емелин. Бронзу взяли Артём Сурков, Александр Комаров и Сергей Семёнов.

Отметим, что этот результат стал лучшим со времён СССР. В 1991 году советская команды на своём последнем чемпионате Европы выиграла шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.