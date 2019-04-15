Оренбург, 15 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В посёлке Светлый Оренбургской области с 25 апреля на ферроникелевом заводе (ООО «СФНЗ») полностью отключат подачу электроэнергии. Перспективы возобновить производство практически отсутствуют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

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Сейчас в штате числятся 177 человек. Некоторые работники не выдержали и уже написали заявление об увольнении.

«Настроение у людей грустное. Они обеспокоены потерей работы. То, что предлагает центр занятости, для металлургов не представляет интереса. Раньше ходили слухи, что на предприятии оставят хотя бы 100 человек, но эта информация не подтвердилась. В Светлом никакой работы для металлургов нет», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Оренбургской областной организации горно-металлургического профсоюза России Оксана Обрядова.

Она также добавила, что работникам обещали выплатить к 30 апреля всю задолженность, а также социальные выплаты по коллективному договору при увольнении по сокращению. Кроме того, возможна выплата премиальных.

По словам Оксаны Обрядовой, сейчас работа на заводе имеет эпизодический характер: есть электроэнергия — работают, нет — производство останавливается.

«Что будет со зданием предприятия — ясности нет. Всё идет к банкротству завода», — сказала лидер оренбургской областной организации ГМПР России.

Напомним, в начале 2019 года появилась информация о сокращении около 200 человек на заводе, который, по сути, является градообразующим предприятием монотерритории посёлок Светлый. Фактически сокращают весь штат предприятия. В конце зимы региональная власть заявила, что заинтересована в сохранении производства и предпринимает определённые меры. В частности, достигнута договорённость с энергетиками по урегулированию задолженности и подписан договор об электроснабжении предприятия.