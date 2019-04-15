Оттава, 15 апреля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В Канаде в результате стрельбы в церкви города Салмон-Арм погиб один человек, сообщает Global News.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По словам очевидцев, нападавший выстрелил в 78-летнего мужчину во время службы. Затем злоумышленник покинул церковь, но спустя некоторое время вернулся и продолжил стрельбу, ранив еще одного человека. Присутствующие в церкви люди скрутили нападавшего и отобрали у него оружие.

В настоящее время стрелок находится под стражей, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженный боевик открыл огонь по прихожанам кафедрального собора города Кампинас в Бразилии. Стрельба в церкви произошла сразу после праздничной мессы, когда в церкви находилось большое число людей. В результате нападения погибли четыре человека.