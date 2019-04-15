Москва, 15 апреля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами. В настоящее время эта идея обсуждается в правительстве РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

Как уточнили в РТК, консультации по этому вопросу «предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018−2020 годы».

Критерием низкого достатка станут доходы граждан, которые после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Напомним, в настоящее время, согласно трудовому законодательству, работодатель не может платить работнику сумму меньше МРОТ, которая на сегодня составляет 11,3 тыс. рублей. При этом после уплаты НДФЛ на руках у работника остаётся только 9,8 тысячи рублей, что ниже установленного прожиточного минимума.

По данным Росстата, заработные платы до 13,8 тыс. рублей ежемесячно получают почти 11 миллионов человек (15,2% работников).

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Позитивно, но несущественно: о росте МРОТ

В Минфине, в чьей компетенции находятся вопросы налогообложения, эту идею официально не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2018 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до уровня прожиточного минимума — с 9489 рублей до 11 163 рублей. Это минимальный размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Работодатель не вправе платить меньше — за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, в феврале 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею о льготах для молодых семей при покупке единственного жилья. Речь идёт о возможности исключить необходимость оплаты НДФЛ для молодых семей и смежных категорий граждан при покупке жилья.