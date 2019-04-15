Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Определена большая часть подрядных организаций, которые будут ремонтировать региональные дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в управлении автодорог Свердловской области, состоялось еще пять аукционов на проведение работ в рамках нацпроекта. Ликвидировать колеи на Полевском тракте будет ООО «Уралдорстрой». Компания уложит новый слой покрытия на участках с 12 по 26 километры и с 32 по 44 километры. Цена контракта составила 56 миллионов рублей.

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На дороге Белоярский — Асбест ликвидирует колейность и уложит новый слой асфальта АО «Мелиострой». На ремонт почти 6 километров будет направлено 44 миллиона рублей.

С колеей на трассе Богданович — Сухой Лог (участок с 7 по 15 километр) будет бороться АО «Свердловскавтодор». Цена контракта по результатам закупки составила 55,6 миллиона рублей.

Ремонт Московского тракта выполнит ООО «АД9». Стоимость контракта составила 10,8 миллиона рублей.

Отметим, что при ремонте этих участков трасс планируется применять современные технологии. Одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стало внедрение современных материалов и приемов, которые позволят сделать автотрассы более устойчивыми к деформации, надежными и долговечными. Так, будет использоваться щебень, соответствующий новым стандартам качества, специальные полимер-модифицирующие добавки, замедляющие появление колей и трещин. Еще одной инновацией станет применение стыковочной битумно-полимерной ленты. Такая герметизация стыковочных швов защитит покрытие от технологических трещин и не позволит кромке крошиться.

Контракт на капитальный ремонт участка дороги Екатеринбург — Первоуральск выиграла компания ООО «Уралдортехнологии». Стоимость работ составит почти 30 миллионов рублей.

Проведения торгов ожидают еще три лота.

Как сообщили в федеральном Министерстве транспорта, Свердловская область одна из первых заключила все необходимые «денежные» соглашения с муниципалитетами о распределении средств в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А также разместила все объекты в план-график проведения торгов. Перед дорожниками стоит важная задача — заключить все контракты до начала дорожного сезона, чтобы приступить к работам, как только это позволит погода.

Напомним, что на региональных дорогах в рамках нацпроекта БКАД работы будут вестись на 39 объектах. На 17 участках ремонты начались еще в 2017 и 2018 годах. В нынешнем году они будут продолжены. Всего планируется отремонтировать боле 80 километров региональных автотрасс. Кроме того, 12 пешеходных переходов будут оборудованы в соответствие с современными стандартами безопасности. На них будут установлены П-образные опоры с искусственным освещением и соответствующие дорожные знаки.

Торги по муниципальным объектам Екатеринбурга и Нижнего Тагила завершатся в мае.

Всего на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в 2019 году направлено более 3 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Из федерального бюджета поступило 1,9 миллиарда рублей, один миллиард из областного и около 83 миллионов из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.