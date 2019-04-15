Москва, 15 апреля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. В Москве введен новый запрет для автомобилистов. С 14 апреля по выходным дням нельзя будет ездить по пяти выделенным полосам для общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

Новый режим работы «выделенок» введён на Ленинском проспекте, на участке от проспекта Мира до Ярославского шоссе, на Можайском шоссе, улице Воздвиженке и Кутузовском проспекте.

Также по выходным только общественный транспорт ездит по полосам на Нахимовском и Ломоносовском проспектах, Минской улице и на участке от Нижегородской улицы до Рязанского проспекта.

Как пояснили в «Мосгортрансе», в выходные дни на этих участках автодорог сохраняется сложная дорожная обстановка. Здесь проходит 40 маршрутов автобусов, троллейбусов и электробусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, те водители, которые не заметили исчезновения над выделенкой знака «Только по рабочим дням», рискуют получить штраф в размере 3 тыс. рублей.

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