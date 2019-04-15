Магадан, 15 апреля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В больницах Магадана ограничили приём анализов на бактериологический посев. Такое решение принято в связи с тем, что финансирование этих исследований оплачено только на 30%, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Делать анализы горожан отправляют в платные центры.

(сс) Belova59 Анализы

«На вопрос, почему нельзя сделать БАК-анализ ребёнку, дали почитать документ, — рассказала ИА «Весьма» жительница Магадана Анастасия Свистова, — а платно такой анализ стоит 3,5 тысячи рублей. Это нормально?».

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По словам источника регионального издания, деньги для оплаты расточников для анализов не были доведены до областной больницы в полном объёме.

Однако министр здравоохранения региона Сергей Чеканов заявил, что всё необходимое медучреждения получили и назвал недопустимой ситуацию, когда колымчан отправляют делать БАК-посев платно. С каждым подобным случаем глава ведомства намерен разбираться отдельно.

«Сегодня есть все необходимые медикаменты и реактивы для проведения анализов», — также заверил он, попросив жителей региона сообщать о подобных случаях на телефоны горячей линии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области проходит масштабная оптимизация работы поликлиник и больниц. Цель перемен — укрупнение медучреждений в надежде улучшить качество их работы. Оптимизация осуществляется по приказу Минздрава РФ.