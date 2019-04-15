* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 15 апреля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака ликвидировали высокопоставленного боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 15 апреля Kurdistan24 со ссылкой на свои источники.

Alhurra.com Иракские солдаты

Вместе с главарем была ликвидирована подчиняющаяся ему группа из четырех террористов. По данным спецслужб, ликвидированный бандит возглавлял ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Хамрине.

Напомним, ранее вооруженные силы Ирака приступили к масштабной спецоперации по ликвидации боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в горной местности Хамрин.

Здесь скрывается значительное количество террористов, использующих своеобразие ландшафта — многочисленные тоннели в горах — для маскировки и неожиданных нападений на местных жителей.