Чебоксары, 15 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства двух пожаров, в результате которых погибли три человека. В Чебоксарском районе при сжигании сухой травы скончалась 66-летняя дачница, в Чебоксарах в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Mchs.cap.ru/ Пожар в Чебоксарах

В Чебоксарском районе 66-летняя дачница погибла во время сжигания сухой травы. Тело было обнаружено неподалеку от дачного участка, который принадлежал погибшей. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вечером 12 апреля.

«Как следует из материалов проверки, женщина сжигала сухую траву в поле рядом со своим участком. В результате возникло сильное задымление, По предварительным данным, она задохнулась и скончалась от отравления угарным газом. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, не имеется», — сказал Олег Дмитриев.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным спасателей, 12 апреля в Чувашии произошло четыре возгорания сухой травы. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 7 га. Спасатели констатируют, что с наступлением солнечной погоды многие дачники вместо того, чтобы аккуратно собрать и закопать увядшую прошлогоднюю траву, пытаются её сжечь, что может обернуться пожаром. И рекомендуют для сжигания мусора выбирать участок подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, не оставлять костёр без присмотра, а при уходе засыпать его землей.

Ещё один пожар тем же вечером унёс жизни двух мужчин. Возгорание произошло в одноэтажном частном деревянном доме в Чебоксарах, который сгорел полностью. После тушения огня внутри строения обнаружены останки тел, предположительно, 42-летнего хозяина жилища и его 46-летнего знакомого. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении. По данному факту проводится доследственная проверка.