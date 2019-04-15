Москва, 15 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

(сс) Serge Serebro news.vitebsk.cc Алла Пугачева

В репертуаре Аллы Пугачёвой свыше 100 сольных альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров. Самые популярные хиты — «Арлекино», «Паромщик», «Миллион роз», «Две звезды», «Женщина, которая поет», «Айсберг», «Сто друзей».

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Пугачёва награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и орденом «Дружбы», является лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Поклонники называют ее «королевой эстрады» и «главной певицей России».

Знаменитая советская и российская певица отметит свой юбилей масштабным концертом в Кремлевском дворце в Москве 17 апреля. В программу сольного выступления войдут всего 3−4 знаменитых хита, остальные композиции будут новыми.

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