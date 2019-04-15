Огаста, США, 15 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем турнира «Мастерс» впервые за 14 лет. В последний раз он побеждал на турнире в 2005 году.

Keith Allison Тайгер Вудс

US Masters является одним из четырёх главных турниров сезона в гольфе. Всего Вудс выигрывал «Мастерс» пять раз: в 1997, 2001, 2002, 2005 и 2019 годах.

https://twitter.com/TheMasters/status/1117496728981245952

Напомним, в последние несколько сезонов Вудс мало выступал на соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Сейчас 43-летний спортсмен занимает 12-е место в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

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