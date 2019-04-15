Томск, 15 апреля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. В Томской области зафиксирована очередная вспышка кибертерроризма. Оперативные службы проверяют сообщения о лжеминировании, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

По словам замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, спецподразделения в полном объёме проводят комплекс превентивных мероприятий, несмотря на то, что сообщения о минировании ложные.

«Каких-либо фактов, подтверждающих реальность угрозы, нет», — отметил Толстоносов.

Он подчеркнул, что серия подобных сообщений зафиксирована и в ряде других сибирских регионов. Правоохранители проводят проверку.

Добавим, количество «заминированных» в Томской области объектов не уточняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серия сообщений о минировании прокатилась по Томской области 28−29 января 2019 года. Лжетеррористы «заминировали» в Томске органы судебной системы, объекты здравоохранения и школу.

По словам Игоря Толстоносова, тогда ложные сообщения о минированиях поступали из-за границы. Откуда именно, власти не уточнили.