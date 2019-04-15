Луганск, 15 апреля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ шесть раз открыли огонь по территории ЛНР, заявили 15 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Артиллерия ВСУ

Под огнём боевиков ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5, Калиново, Пришиб и Фрунзе.

По Желобку украинские силовики выпустили 15 мин калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское. В сторону Золотого-5 было выпущено 12 мин калибра 82 мм.

ВСУ дважды обстреляли Калиново, выпустив в общей сложности семь мин калибра 82 мм, а также применив гранатомёты РПГ и АГС.

Боевики ВСУ выпустили по населённому пункту Пришиб восемь мин калибра 82 мм. Фрунзе обстреляли со стороны населённого пункта Крымское, выпустив шесть мин калибра 82 мм и применив крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР более шестидесяти единиц различных боеприпасов.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, в марте небоевые потери ВСУ составили 32 человека. Из них погибли девять, причём половина погибших совершила суицид.

Читайте также: В марте небоевые потери ВСУ в ЛНР составили 32 человека — Марочко