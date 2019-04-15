Москва, 15 апреля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Продажи Volkswagen в России увеличились на 21% в марте 2019 года в сравнении с мартом 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

zeevveez Эмблема Volkswagen

Всего за первый весенний месяц было продано 701 авто. Сообщается также, что за первый квартал 2019 года было продано 1556 автомобилей Volkswagen, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми продаваемыми автомобилями марки Volkswagen стали модели семейства Т6. Рост продаж моделей этого семейства по итогам первых трех месяцев 2019 года составил 7%. А всего с начала года было продано 912 машин группы Т6.

Продолжают пользоваться спросом у покупателей автомобили Caddy. В марте было продано 143 авто. А за период с января по март 2019 года продажи Caddy выросли на 15% — было продано 315 автомобилей. В первом квартале 2019 года выросли продажи грузопассажирских фургонов Volkswagen Crafter — было продано 187 единиц, что на 18% больше продаж первого квартала 2018 года. За март 2019-го эту модель купили 72 покупателя.

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