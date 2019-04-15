Астана, 15 апреля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Объем производства мяса в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 67 524 тонны, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Мясо

За отчетный период производство молока в Казахстане сократилось на 3,7%, до 130 118 тонн, муки — на 1,9%, до 966 336 тонны, сахара — на 52,7%, до 59 930 тонн. Производство крупы выросло на 13,8%, до 20 952 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года в Казахстане было произведено 21 833 тонны мяса, что на 7,9% больше, чем в январе 2018 года. Производство молока выросло на 1,7%, до 42 928 тонн.

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