Москва, 15 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Россия готова заплатить взносы в Совет Европы, а также вернуть накопившийся за два года невыплат долг в размере €60 млн. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник. Однако для этого Парламентская ассамблея организации должна выполнить одно условие.

Council of Europe Совет Европы

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Совет Европы просит Россию вернуться и платить взносы

Как пояснил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, это произойдет только после того, как Парламентская ассамблея прекратит угрожать дальнейшей дискриминацией национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — заявил сенатор.

По словам Косачева, Совет Европы необходимо реформировать так, чтобы каждая делегация обладала гарантированным правом голоса.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года представители Федерального собрания РФ лишены основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за ситуации на Украине. В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда о приостановке уплаты Россией членских взносов в бюджет организации на 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

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По данным пресс-секретаря генерального секретаря СЕ Даниеля Хольтгена, задолженность России перед Советом Европы на сегодняшний день составляет порядка €60 млн.

Добавим, что на своей апрельской сессии ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса организации призвала Российскую Федерацию сформировать свою делегацию, а также заплатить взносы в бюджет Совета Европы.