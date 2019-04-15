Пхеньян, 15 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца апреля, сообщает Yonhap со ссылкой на источники в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Шансы, что поездка Ким Чен Ына в Россию пройдет в конце апреля, довольно высоки», — сообщает агентство.

Отмечается, что 26−27 апреля президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае, а встреча с Ким Чен Ыном может состояться за несколько дней до этого мероприятия или непосредственно после него во Владивостоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предположили, что Пхеньян готовит визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву. Отмечалось, что руководитель комиссии государственных дел КНДР Ким Чхан Сон в марте посещал Москву и Владивосток. Вместе с тем тогда же в Пхеньяне побывала делегация Совета Федерации.

По мнению экспертов, после провала саммита в Ханое КНДР активизировала политику на российском направлении, чтобы заручиться ее поддержкой в переговорах с США.

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