Астана, 15 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Объем добычи нефти по итогам первого квартала 2019 года составил 19,827 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Добыча нефти

За отчетный период было добыто 3,184 млн тонн газового конденсата, что на 4,7% меньше, чем в январе-6марте 2018 года. Добыча природного газа выросла на 4%, до 14,635 млрд куб. метров.

Добыча угля сократилась на 0,1%, до 29,7 млн тонн, железной руды — на 6,5%, до 9,164 млн тонн. Объем добычи медной руды вырос на 17,3%, до 27,3 млн тонн, золотосодержащей руды — на 20,2%, до 5,258 млн тонн, хромового концентрата — на 14,4%, до 1,2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта заместитель министр национальной экономики Казахстана Мади Такиев заявил, что добыча нефти в республике в 2019 году будет сокращена на 1,5% по сравнению с показателями 2018 года.

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