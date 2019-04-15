Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2019, 07:46 — ИА Регнум. На Сахалине существенно упростили процедуру получения свидетельства о рождении. Теперь оформить все, необходимые для регистрации малыша, документы можно прямо в областном перинатальном центре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Читайте также: Семьи Дальнего Востока получат дополнительные выплаты за первого ребенка

12 апреля в областном перинатальном центре состоялась торжественная церемония вручения первого свидетельства о рождении.

«Теперь в роддоме можно не только получить свидетельство о рождении, но и подать документы на выплату пособий. Получить свидетельство о рождении могут те родители, которые состоят в официальном браке, либо одинокие мамы. Если же супруги живут в гражданском браке и папа хочет оформить отцовство, то устанавливать отцовство такой паре придется все равно через ЗАГС. Так что, лучше, конечно, жениться и жить в браке — это во всех отношениях удобнее», — рассказала пресс-секретарь ЗАГС Сахалинской области Мария Никитина.

Регистрировать новорожденных в областном роддоме будут сотрудники ЗАГС.

«Наша главная цель — цель правительства Сахалинской области, всех органов власти — повышение доступности и качества госуслуг и обеспечение безопасности малышей. Ведь часто родителям просто не с кем оставить малыша на период собирания справок и оформления документов», — добавила Мария Никитина.

Сахалинская область ежегодно увеличивает перечень мер поддержки для семей с детьми. Единовременная выплата за рождение первого ребенка на Сахалине сегодня составляет 55 тыс. рублей. А женщины, родившие в возрасте от 19 до 25 лет, получают выплату в размере 150 тыс. рублей. Сумма регионального маткапитала на Сахалине составляет более 200 тыс. рублей. Предусмотрены выплаты на питание, приобретение одежды для новорожденных, много мер поддержки для семей с детьми инвалидами.

Врио главы региона Валерий Лимаренко поставил задачу: активнее расширять соцподдержку и снижать уровень бедности. Речь, в том числе, и о помощи семьям с детьми. В 2019 году на меры социальной поддержки бюджет островного региона направит более 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи Дальнего Востока получат дополнительные выплаты за первого ребенка. На поддержку рождаемости в ДФО правительство РФ выделит 3 млрд рублей.