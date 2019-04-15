Могадишо, 15 апреля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. В субботу, 13 апреля, в Сомали прошли протесты водителей авто-рикш. В результате погибли трое протестующих, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления свидетелей.

Clément Bardot Авто-рикша

Протестующие вышли на улицы Могадишо после того, как службы безопасности страны убили водителя рикши и его пассажира. Они жгли покрышки и бросали камни, требуя осуществления правосудия в отношении жертв.

«Это происходит ежедневно и службы безопасности остаются безнаказанными… Мы продолжим протесты до того момента, пока справедливость не восторжествует», — заявил водитель рикши Мохамед Вели.

По сообщениям свидетелей, службы безопасности якобы открыли огонь по выступающим, убив троих из них.

Мэр города Могадишо Абдирахман Омар Осман призвал выступающих к спокойствию после серии подобных инцидентов.

«Я осуждаю убийство водителя рикши и его пассажира. В настоящее время полиция преследует виновных в преступлении, я призываю водителей рикш к сдержанности», — заявил Осман.