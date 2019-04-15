Кызыл, 15 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил оказать поддержку сотрудникам МВД в поиске девятерых cбежавших из ИВС. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Уточняется, что заместителю главы Тувы Аясу Чудаан-оолу поручено совместно с муниципальными властями и профильными службами «оказать всемерную организационную поддержку» полицейским в поиске беглецов.

«Земляков, прошу сохранять спокойствие, но при этом быть бдительными и осторожными, не оставлять без присмотра детей и желательно самим находиться дома в позднее и ночное время», — сказал Кара-оол.

Он выразил уверенность в том, что «правоохранители проведут весь комплекс мер профессионально и оперативно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 14 апреля в помещении изолятора временного содержания МО МВД РФ «Барун-Хемчикский» в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Двое арестованных начали душить дежурного по ИВС, а затем нанесли ему несколько ударов ножом по телу. Злоумышленники открыли остальные камеры и вдевятером совершили побег.

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По информации властей Тувы, сотрудник полиции госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает.

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