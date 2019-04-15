Киев, 15 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Лидер президентской гонки на Украине, актёр и шоумен Владимир Зеленский готов провести дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский». Об этом заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском», — сказал Разумков.

Он также выразил надежду, что у украинского лидера «все-таки найдется возможность туда прийти»: «Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов».

Добавим, что именно в этот день и в это время Порошенко собирается быть в прямом эфире Общественного телевидения в соответствии с постановлением ЦИК.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы провести с ним дебаты. Однако лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский на них не пришёл.

Как пояснили в штабе Зеленского, мероприятие, которое 14 апреля провёл украинский лидер, дебатами не было. Это был одиночный митинг в агитационных целях, а в подобных мероприятиях Порошенко штаб Зеленского не участвует.

Напомним, на проведении дебатов 14 апреля настаивал Порошенко, Зеленский же призвал соперника встретиться 19 апреля, в последний день агитационной кампании. Договориться о дате проведения дебатов стороны так и не смогли.