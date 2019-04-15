Киркук, Ирак, 15 апреля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Новый губернатор иракского Киркука Ракан аль-Джабури, вступивший в должность 14 апреля, поблагодарил Патриотический союз Курдистана (ПСК) за освобождение ряда заключенных, обвиняемых в терроризме, сообщает 15 апреля Kurdistan.ru.

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Силовые структуры, подконтрольные ПСК, ранее освободили 33 человека, обвиняемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это стало возможно после продолжительных переговоров между руководством партии и администрацией Киркука. Как отмечают эксперты, данный шаг носил популистский характер, целью которого было стремление завоевать курдами популярность у суннитов региона.