Ташкент, 15 апреля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщили 14 апреля в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев во время визита в Узбекистан

Президента Казахстана встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, глава МИД республики Абдулазиз Камилов и хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Планируется, что в рамках визита на высшем уровне состоится обсуждение сотрудничества в торгово-экономической, социально-гуманитарной и транзитно-транспортной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия года Казахстана в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках года Казахстана в Узбекистане планируется провести 85 мероприятий, направленных на укрепление двусторонних связей в политической, экономической и культурной сферах.