Москва, 15 апреля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по рублю завершились укреплением к иностранным валютам. К доллару он подорожал на 0,40%, до 64,35 руб., к евро — на 0,04%, до 72,69 руб., к фунту — на 0,28%, до 84,16 руб. В течение недели ему оказывали поддержку: дорожающая нефть, сохраняющийся спрос на российские гособлигации и рисковые активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, рубль и евро

За неделю пара доллар/рубль снизилась на 1,52%, нефть подорожала на 1,59%. Цена на нефть марки Brent повышалась до отметки $71,85. Поддержку нефтяному рынку оказала информация о снижении добычи странами ОПЕК, а также опасения сокращения поставок нефти из Ливии из-за вооруженного конфликта. Минфин РФ на минувшей неделе разметил ОФЗ на рекордные сумму 137,1 млрд рублей.

Разница в динамике рубля к американскому доллару и евро объясняется ростом курса единой валюты на глобальном валютном рынке. Пара евро/доллар восстановилась до 1,1324 на общем фоне ослабления доллара США и спроса на рисковые активы.

Сегодня, 15 апреля, нефть марки Brent торгуется по $71,45. Целевая область по ней находится на уровне $74,50. Дополнительным фактором поддержки может стать приближение пика налогового периода за апрель. Если для нефти уровни рассчитаны верно, то доллар ослабится до зоны 63,65−63,70 руб. Это идеальный вариант.

Ослабление рубля может начаться раньше, так как на фьючерсном рынке замечено сокращение коротких позиций по доллару крупными игроками (юрлицами).

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