Пермь, 15 апреля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрея Климова за 2018 год составил 5 090 722, а его супруги — 211 528 рублей. Стоит отметить, за 2017 год представитель губернатора Пермского края в Совете Федерации заработал 5,1 млн рублей, а годовой доход супруги Климова составил 227,5 тыс. рублей.

Деньги

В собственности сенатора находится участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1,5 тыс. кв. м и два садовых участка по 299 кв. м. каждый, а также два летних садовых домика (81 кв.м.) Супруга сенатора владеет также участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 1,5 тыс. кв. м. Климов имеет квартиру (148 кв. м), его супруга владеет меньшей по площади квартирой — 41 кв. ми панельным гаражом (18 кв. м). Кроме того сенатор имеет в собственности долю в квартире площадью 85 кв. м. Климов является владельцев автомобиля Фольксваген Туарег.

Представитель Законодательного собрания Прикамья в Совете Федерации Алексей Пушков задекларировал доход за 2018 год в сумме 16 394 137 рублей и отчитался о доходе супруги в 319 588 рублей. За 2017 год доход сенатора составлял 17,1 млн рублей, а его супруги — 228,5 тыс. рублей.

Сенатор является собственником двух квартир (195 и 136 кв. м) и двух машиномест по 13 кв. м каждое. Супруга сенатора владеет дачным участком (3 тыс. кв. м) и жилым домом в стадии незавершенного строительства площадью 1052 кв.м. В автопарке Пушкова находится «Мерседес» и «Ягуар XJ». Перечень собственных недвижимости и транспорта сенатора, указанный в декларации, по сравнению с 2017 годом остался неизменным.

Напомним, Андрей Климов является представителем губернатора Пермского края в Совете Федерации с 2012 года, а Алексей Пушков представителем Законодательного собрания Прикамья в Совете Федерации — с 2016 года.