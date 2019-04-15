Оренбург, 15 апреля, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Елены Афанасьевой, которая является представителем губернатора региона, за 2018 год составили 6 704 880 рублей. Стоит отметить, что в 2017 году сенатор отчиталась о 6,2 млн рублей дохода.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В декларации за 2018 год указаны земля сельхозназначения для дачного строительства (176/1000 доли участка площадью 1 тыс. кв. м), жилой дом (1100 кв. м) и нежилое помещение-офис (53 кв. м). Елена Афанасьева является собственником этой недвижимости. В пользовании находится две квартиры площадью 129 и 172 кв. м. Добавим, что перечень недвижимости, указанный в отчёте сенатора, остался таким же, как и за 2017 год.

Доход Андрея Шевченко, который является представителем Законодательного собрания региона в Совете Федерации, составил 7 690 082 рубля, а его супруги — 3 991 932 рубля. В 2017 году сенатор заработал 4,6 млн рублей, а доход его супруги составлял 2,2 млн рублей.

На равных правах супруги владеют земельным участком для размещения домов индивидуальной жилой застройки (площадь участка — 1163 кв. м) и домом (428 кв. м). Супруге сенатора принадлежит квартира (63 кв. м). и два нежилых помещения (65 и 26 кв. м). В пользовании Шевченко находится квартира площадью 65 кв. м., еще одна квартира находится в совместной с супругой пользовании (94 кв. м). Оба супруга имеют в собственности по автомобилю «БМВ X5». Кроме того, сенатор является владельцем прицепа к легковому автомобилю МЗСА 617 715, снегоболотохода и снегохода.