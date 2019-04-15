Абакан, 15 апреля, 2019, 06:31 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие выходные (13−14 апреля) зарегистрировано 60 пожаров, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, в республиканском ГУ МЧС. В том числе на тушение палов травы пожарные выезжали 28 раз, на тушение мусора — 25 раз.

Пожар

Крупные палы травы ликвидировали в Бейском, Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском районах и в окрестностях Саяногорска. По данным ведомства, общая длина степных пожаров по фронту за выходные составила почти 88 км, общая площадь палов травы — 35 кв. км.

Между тем в воскресенье, 14 апреля, хакасские СМИ сообщили о том, что Абакан накрыло дымом от пожаров. Из-за дыма город было практически не видно с горы Самохвал.

«Горят острова на протоках реки Абакан. Из-за сильного ветра, порывы которого сегодня достигают 22 м/с, огонь распространяется очень быстро. Ветер разносит и ядовитый дым на огромные расстояния», — передавало 14 апреля издание «Хакасия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта 2019 года введён особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и так далее.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, с начала 2019 года в Хакасии зафиксировано более 190 степных пожаров и палов растительности. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Абакане, Черногорске, Усть-Абаканском и Ширинском районах.